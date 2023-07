Codzienne podróżowanie na Wimbledon nie nastręcza wielu kłopotów. Piesza przechadzka z hotelu do stacji metra zajmuje góra osiem minut. Po chwili już można wejść do wagonów pociągu zielonej linii, która nazywa się "District Line". Trudno także o pomyłkę, bo choć londyńskie metro jest rozbudowane, bardzo dokładne oznaczenia do minimum ograniczają ryzyko pomyłki i pojechania w przeciwnym kierunku.