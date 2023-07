Problem na Wimbledonie? Nie dla Igi Świątek. Polka nic sobie z tego nie robi

Iga Świątek w środę pewnie wygrała z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo 6:2, 6:0. Nasza zawodniczka w dobrym stylu awansowała do III rundy Wimbledonu. Jako liderka światowego rankingu Świątek rozgrywała to spotkanie na korcie centralnym, posiadającym zasuwany dach. To oznaczało, że w razie niepogody gra mogłaby być kontynuowana.