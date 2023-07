Gdy w zeszłym roku zapadła decyzja o niedopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na Wimbledonie, spekulowano, że ze sprawą sporo wspólnego miała... księżna Kate . To ona, wedle tradycji i dzięki zaszczytnej funkcji patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), co roku wręcza trofeum dla zwyciężczyni i zwycięzcy zawodów. Obawiano się, że będzie zmuszona do uhonorowania kogoś z Rosji lub Białorusi, a tamtejsza propaganda ochoczo to wykorzysta.