Switolina nie najlepiej weszła w to spotkanie, choć wcale nie grała źle. Jednak realizował się dla niej koszmarny scenariusz , bo już pierwszy gem, przy swoim podaniu, "oddała" naszej gwieździe.

Chwilę potem zrobiło się 2:0 dla Polki i, co było bardzo wymowne z perspektywy trybun, widzowie na korcie centralnym wcale nie zgotowali aplauzu Polce, choć oczywiście braw nie zabrakło . Wimbledońska publiczność po raz kolejny pokazała, że szybko zaczyna dodawać wiatru w żagle tej przegrywające, nagradzając jej każdy punkt, aby mecz mógł przybrać emocjonujący przebieg.

Wimbledon 2023. Niespodziewany zwrot akcji w meczu Igi Świątek.

Ukrainka początkowo dłużej w akcjach zbierała się, by wyczuć swoją szansę i zacząć rozrzucać grę, aż w końcu obraz gry zmienił się zupełnie. Przy stanie 5:4 dla Polki wydarzyło się coś niespodziewanego . Świątek nie zdobyła żądnego punktu przy swoim podaniu, przegrywając dziesiątego gema na sucho. Mobilizowała się, ale Switolina szła za ciosem.

I w kolejnym, przy swoim podaniu, prowadziła już 40:0, by wygrać do 15. Publiczność reagowała z coraz większym entuzjazmem, który mieszał się z pomrukami zdziwienia i niezrozumienia. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego szukała ratunku, nawiązując dialog ze swoim boksem, ale ciągle grała bardzo przeciętnie. Kolejny raz na polu serwisowym prezentowała się blado, co z premedytacją wykorzystywała Switolina.