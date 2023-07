Polski trener pracował z Azarenką i Federerem. Wskazuje wielki atut Świątek

Przenieśmy się z Kozerek do Anglii. Wimbledon nadal działa na wyobraźnię? W pańskim prywatnym rankingu - to najważniejszy turniej w kalendarzu?

- Zdecydowanie, to najbardziej prestiżowy i najstarszy turniej. Z zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się na Wimbledonie, zwłaszcza po ostatnim triumfie Novaka Djokovicia w Paryżu, kiedy zdobył swój 23. tytuł wielkoszlemowy. Z polskiej perspektywy przyglądam się natomiast przede wszystkim oczywiście Idze Świątek i Hubertowi Hurkaczowi . Zawsze miło wspominam Wimbledon, bo w rywalizacji deblowej zwyciężył tam Łukasz Kubot , był też w ćwierćfinale singlistów.

- Na pewno będzie kilkoro zawodniczek i zawodników z Belgii, z którymi pracowałem, kiedy byłem zatrudniony w tamtejszej federacji. Co do Wiktorii Azarenki - oczywiście mocno jej kibicuję i myślę, że będzie się liczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej umiejętności na trawie. Rogera Federera niestety już nie zobaczymy na kortach, a wielu kibiców tęskni za jego finezją i techniką.

- Bardzo wiele. To były początki mojej trenerskiej kariery, a już samo podpatrywanie Federera to niesamowita porcja wiedzy i doświadczenia. Przyjeżdżało tam wielu świetnych tenisistów, którzy chcieli przygotować się do konkretnych turniejów, najczęściej do Australian Open. Po czasie przyzwyczaiłem się do obecności gwiazd i po prostu robiłem swoją robotę najlepiej, jak tylko potrafiłem.