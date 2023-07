Magda Linette o sile z Bernardą: Dlatego jesteśmy takie trudne

- Następuje to bardzo powoli, ale tak . Na pewno widzę dużą poprawę. Ciekawe jest też to, że teraz muszę mierzyć się z tym, aby mądrze wszystko dobierać. Cieszę się, że moja aktywność, również ta poza tenisem w mediach społecznościowych, też przyciąga. I być może będzie w stanie zatrzymać różnego rodzaju marki.

- Nie jestem jeszcze do końca w takiej pozycji, aby samej wybierać w zależności od stylu i preferencji, ale muszę postępować tak przy wyborach, aby były one ze mną spójny, a ja sama wierzyła w dany produkt. To jest fajne. A poza tym także to, że tenis jest tak dobrze opłacaną dyscypliną, dzięki czemu jestem sobie w stanie na to pozwolić. Wiem, że wielu sportowców nie ma takiego komfortu. Jestem wdzięczna, że kobiecy tenis tak dobrze się rozwija - podkreśliła Linette.