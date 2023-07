Choinski na liście ATP zajmuje dopiero 164. miejsce , dlatego w starciu z Lajoviciem (57. ATP) jego akcje nie stały specjalnie wysoko. Nie ma się co oszukiwać, że porażka bardzo wysokiego, bo mierzącego aż 196 cm wzrostu zawodnika, nie byłaby niczym zaskakującym. I wówczas, z dużą dozą prawdopodobieństwa, występ Choinskiego byłby niezauważony i nie odbiłby się tak szerokim echem.

Z Niemiec, z polskimi korzeniami, do Wielkiej Brytanii. Jan Choinski świetnie zaczął Wimbledon

"The Independent" podkreśla fakt, że mowa o tenisiście, które występuje tutaj z "dziką kartą" oraz wskazuje rok, w którym zdecydował się reprezentować brytyjskie barwy.

Jeszcze bardziej drobiazgowo życiorys Choinskiego przedstawił dziennik "Daily Mail". Z lektury dowiadujemy się, że mama Jana urodziła się w Southampton, parała się baletem w Royal Ballet School w Londynie, po czym przeniosła swoje życie do Niemiec. Z kolei ojciec tenisisty pochodzi z Polski. Choinski, którego atutem są świetne warunki fizyczne i bardzo mocny serwis, przyszedł na świat za naszą zachodnią granicą. I do końca 2018 roku reprezentował Niemcy.

- Rodzina mojej mamy jest w pełni brytyjska, zaś mój tata jest z Polski - doprecyzował sam Choinski, a jego słowa cytuje rzeczony dailymail.co.uk. - Swego czasu powiedziałem do ludzi z LTA (Brytyjska Federacja Tenisowa - przyp.): "Słuchajcie, myślałem o tym od dłuższego czasu - z mojej strony jest wola zmiany barw i gry dla Wielkiej Brytanii" .

Jan Choinski wyszedł z poważnego zakrętu. Brytyjskie media cytują tenisistę

Warto dodać, że sam Choinski biegle posługuje się językiem polskim. W jego głosie nawet nie tyle słychać akcent brytyjski, co bardziej niemiecki. Polskich historii jest więcej, bo szkoleniowcem 27-latka jest nasz rodak Paweł Strauss, w którego szkole trenował sam Casper Ruud.

Sportowiec na już za sobą dość poważny zakręt w karierze. Przed rokiem dość poważnie zachorował na COVID-19, a jego organizm zaatakowała także gorączka gruczołowa. W konsekwencji na łeb na szyję poleciał w dół jego ranking. - Straciłem prawie wszystkie punkty - potwierdził. Ale to go nie załamało. Podkreśla, że dużo silniejsza od kłopotów była jego ogromna miłość i pasja do tenisa. Dlatego przetrwał trudne chwile.