- Obie musiałyśmy się bardzo dużo nabiegać, był to bardzo fizyczny mecz. Barbora zagrała naprawdę dobrze, bardzo dobrze serwowała. Przy czym myślę, że miałam naprawdę sporo pecha w tym spotkania i cały czas sobie powtarzałam, że jest to jeden wielki test - dzieliła się wrażeniami rozstawiona w turnieju z numerem 23. zawodniczka. Do rekordu w całej karierze jednak dość sporo zabrakło. Takim ciągle jest juniorska konfrontacja Polki z Juliją Putincewą jeszcze w czasach juniorskich. - Grałyśmy cztery godziny, a czułam, jakby było ich dziesięć - roześmiała się.

Magda Linette wyszła z trudnej sytuacji. "Nie mogę sobie za dużo zarzucić"

Linette dodała, że w ważnych momentach nie potrafiła sprawić, by więcej siły i świeżości zachować na kolejne spotkanie. - Mogło być szybciej i krócej, ale za każdym razem nie udawało mi się zwiększyć przewagi. Niemniej mentalnie jest to bardzo budujące - stwierdziła.

Właśnie mentalnie trudna była sytuacja z drugiego seta, w tie-breaku. Poznanianka prowadziła 6-5, ale przy własnym serwisie nie wykorzystała piłki meczowej. Jak sobie poradzić w takim momencie?

- Staram się do takiego punktu podejść tak samo, jak do każdego innego i zagrać najcięższy punkt najmądrzej, jak potrafię. Nie mogę sobie za dużo zarzucić przy pierwszej piłce meczowej. Wiadomo, trochę to bolało, ale ważne było, aby jak najszybciej o tym zapomnieć. I wyjść z jak najlepszym nastawieniem na trzeci set - wyjaśniła nasza reprezentantka.

Trudność w starciu ze Strycovą polegała też na tym, co z kolei nie było zaskoczeniem, że nie brakowało mogących rozpraszać reakcji. A stąd już niedaleka droga do utraty koncentracji.

- Ona w tym meczu była bardzo emocjonalna, ja nie byłam praktycznie w ogóle. I takie miałem założenie przed, wiedziałam że psychicznie będę musiała być silna i nie zwracać na nią uwagi. Taka jestem, że muszę na to bardzo uważać. Jakie mam na to metody? Staram się przede wszystkim nie patrzeć na przeciwniczkę i nie analizować tego, co robi - doprecyzowała Linette.

Kibice Katie Boulter utrudnili życie Linette. "Zgubiłam timing"

Dodatkowy kłopot wywołała wrzawa Brytyjczyków nieopodal, mianowicie na korcie numer 12, gdzie Katie Boulter awansowała do trzeciej rundy.

- Tak, to jest bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że nie słyszę wtedy piłki, nie słyszę jak się odbija i na samym początku tie-breaka zgubiłam timing. Nie jest to ciężkie przy samym serwisie, bo jestem przyzwyczajona, że ludzie chodzą i jest wrzawa, ale w grze nie mogłam wszystkiego dobrze ocenić. Później przywykłam, ale to nigdy nie jest proste grać na bocznych kortach. Pod tym względem korty otwarte od 14 do 17 są trochę łatwiejsze, bo bardziej zamknięte.

Teraz przed Linette batalia z Belindą Bencic. I też na swój sposób trudna, bo choć obie zawodniczki są już długo w tourze, to jeszcze nigdy ze sobą nie grały. - Ale wspólnie trenowałyśmy, do tego trochę jej meczów już widziałam, więc wiem, czego się spodziewać. Myślę, że będę gotowa - optymistycznie zakończyła Polka.

Artur Gac, Wimbledon

