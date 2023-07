Polak wyróżniony, jest wśród najlepszych. Niewiarygodne, co zrobił Hurkacz

Hubert Hurkacz jak na razie idzie niczym burza poprzez zmagania na Wimbledonie 2023 - choć na poprzednich wielkoszlemowych zawodach, Rolandzie Garrosie, Polak przyzwyczaił swoich fanów do pięciosetowych, naprawdę zaciętych starć w swym wykonaniu, to w Londynie sprawy idą dla niego... raczej gładko.

"Hubi" odnotował bowiem jak dotychczas dwa zwycięstwa przy rezultacie 3:0 - najpierw ograł Hiszpana Alberta Ramosa-Vionolasa, a 6 lipca zwyciężył nad Janem Choinskim, który jednak do ostatka próbował odwrócić losy meczu - skończyło się jednak na stanie 6:4, 6:4, 7:6 (7-3) na korzyść wrocławianina .

Wimbledon 2023. Hubert Hurkacz w doskonałym stylu wybronił się przed zagraniem Jana Choinskiego

To jednak nie koniec tej historii - otóż w trakcie pojedynku z Brytyjczykiem Hurkacz wyróżnił się m.in. kapitalnym zagraniem w drugim secie, w momencie, gdy Choinski prowadził już 3:2 w gemach. Całą sytuację naturalnie bardzo dokładnie zarejestrowały kamery (materiał widoczny od 0:35):

Po mocnym, oburęcznym bekhendzie reprezentanta gospodarzy, Polak zdołał odbić piłkę w zasadzie tuż nad boczną linią autową, przenosząc ją z lekkością zaraz za siatkę - było to oczywiście z perspektywy przeciwnika zupełnie nie do obrony. Kunszt Huberta Hurkacza został tu doceniony - ta akcja trafiła do kompilacji najlepszych czwartkowych zagrań, którą przygotowali sami organizatorzy turnieju.