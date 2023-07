Przechadzki między kortami na Wimbledonie dają okazje, by w lot łapać ciekawe tematy i interesujących rozmówców. Wystarczył krótki spacer pomiędzy setami w meczu Magdy Linette, by trafić na pracownika szkoły, który cały w emocjach relacjonował komuś przez telefon widziane z bliska wydarzenia na jednym z meczów. Okazało się, że to polski pracownik szkoły, której dumą jest w tej chwili Katie Boulter, jedyna brytyjska tenisistka w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Dosłownie chwilę wcześniej świętowała awans po trzysetowym boju.