Iga Świątek w środę przystąpi do meczu drugiej rundy Wimbledonu, a jej rywalką będzie Sara Sorribes Tormo. Polka zagra o awans na korcie centralnym, co nikogo nie dziwi, bo jest aktualną liderką rankingu WTA i niekwestionowaną gwiazdą tenisa. Kontrowersje wzbudziła za to inna decyzja organizatorów, którą w mediach społecznościowych szeroko komentują kibice, a która dotyczy meczu rozgrywanego przed starciem z udziałem raszynianki.