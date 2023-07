Pogromczyni Świątek przemówiła w mediach po wygranej. Krótko i dosadnie

Mało kto spodziewał się, że Elina Switolina zajdzie tak daleko na Wimbledonie. We wtorek Ukrainka przedłużyła swój pobyt w turnieju, wygrywając z Igą Świątek w trzech setach "Nie wiem, co teraz dzieje się w mojej głowie. To coś niesamowitego. Jestem naprawdę szczęśliwa, że dostałam szansę, by móc grać wielkie mecze. To dla mnie niepowtarzalne uczucie" - mówiła po meczu szczęśliwa zawodniczka.