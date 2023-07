Pogromczyni Świątek pozbawiona złudzeń. Nierozstawiona rywalka w finale Wimbledonu

We wtorek Elina Switolina pozbawiła marzeń polskich kibiców o pierwszym w karierze triumfie Igi Świątek na kortach Wimbledonu . Zagrała przeciwko Polce fenomenalnie, liderka światowego rankingu nie wiedziała, jak odpowiadać na perfekcyjną taktykę rywalki. Po trzygodzinnej batalii Switolina wygrała 7:5, 6:7, 6:2 - po raz trzeci w karierze, a drugi w Wimbledonie, zapewniła sobie grę w półfinale Wielkiego Szlema. Dziś jednak role się odwróciły - to Ukrainka była bezradna wobec taktyki Markéty Vondroušovej.

Powtórka z półfinału igrzysk olimpijskich w Tokio. Wszystko zmierzało w tym kierunku

Czeszka nie jest zawodniczką ze ścisłego topu. Była kiedyś już na 14. miejscu w rankingu WTA, grała w finale Rolanda Garrosa w 2019 roku , jeszcze przed swoimi 20. urodzinami. Wtedy świetnie ułożyła się dla niej drabinka, nie miała na swojej drodze wielkich gwiazd . Do decydującego starcia doszła bez straty seta, ale w finale dostała lanie od Ashleigh Barty . W ogóle z tymi kluczowymi meczami Vondroušová miała problem. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio też doszła do finału, r ozbijając zresztą w półfinale Switolinę 6:3, 6:1, ale w walce o złoto uległa Belindzie Bencic . Ten Wimbledon może być dla niej przebojem. Jeśli wygra turniej, będzie dziesiątą rakietą świata.

Przełom nastąpił w siódmym gemie, w którym doszło zresztą do bardzo groźnej sytuacji. Vondroušová prowadziła już 40:0, miała trzy okazje do przełamania, gdy się poślizgnęła i niebezpiecznie upadła na kort. Po chwili wstała jednak, mogła kontynuować grę, co publiczność nagrodziła oklaskami.