Iga Świątek przyjechała na zeszłoroczny Wimbledon jako niekwestionowana "jedynka" światowego rankingu, mająca niesamowitą serię 35 wygranych meczów z rzędu. Na kortach All England Club została ona przedłużona do 37 spotkań, jednak w trzeciej rundzie Polka uległa Alize Cornet 4:6, 2:6. Popełniała sporo błędów i zasłużenie pożegnała się z turniejem już 2 lipca.

- Powiedziałam sobie, że ktoś musi przerwać passę i będę to ja. Wiedziałam, że mam wszystko, by zrobić to na tej nawierzchni. Gdyby mecz był w Paryżu czy nawet na US Open, nie byłabym tak pewna siebie, ale wiedziałam, że na trawie (Świątek - red.) nie czuje się jeszcze tak komfortowo. To młoda zawodniczka, która wciąż się uczy - powiedziała 33-latka, która wtedy w czwartej rundzie została wyeliminowana przez Anę Tomljanović.