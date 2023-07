- Jestem bardzo rozczarowana tym meczem, swoim dzisiejszym występem. Ogólnie za mną dobry turniej, to oczywiste, ale po półfinale jestem zawiedziona - mówiła tenisistka z Odessy.

Switolina swojej dyspozycji na kort nie zrzucała na karb stresu i tego, z jakimi obciążeniami - jeśli chodzi o trwającą wojnę - wychodzi na kort. Zatem była konsekwentna w tym, co powiedziała po starciu ze Świątek, że to straszne wydarzenie, trwające w jej ojczyźnie od ponad 500 dni, dodatkowo ją wzmocniło. W tej chwili małe sprawy nie urastają u niej do miana katastrofy. Przekonała się bowiem, że na świecie są o wiele większe zmartwienia, których w dodatku nie sposób łatwo rozwiązać.