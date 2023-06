W zeszłym roku, przez wzgląd na sankcje nakładane na Rosję i Białoruś, tenisistki i tenisiści z tych krajów nie mieli możliwości wzięcia udziału w Wimbledonie . W tym roku organizatorzy zostali w pewnym stopniu przymuszeni do zniesienia zakazu i wpuszczenia na korty Rosjan oraz Białorusinów.

Wiadomo, że do Wielkiej Brytanii wybiera się m.in. wiceliderka rankingu WTA , Aryna Sabalenka . "Tak, teraz już mam wizę. Mogę świętować. Jadę na Wimbledon, co jest świetną wiadomością. Jestem bardzo podekscytowana, bardzo lubię tam grać. Bardzo podoba mi się atmosfera. Naprawdę tęskniłem za Wimbledonem w zeszłym roku i nie mogę się doczekać, aby wrócić i pokazać swój najlepszy tenis" - przekazała dwa tygodnie temu cytowana przez ESPN.

Przetarcie przed Wimbledonem nie wyszło Sabalence zbyt dobrze. Porażkę odniosła już na etapie 1/8 finału turnieju w Berlinie . W pojedynku z Weroniką Kudiermietową przegrała 2:6, 6:7(2-7) . W Białorusi odebrano to jako swego rodzaju sygnał ostrzegawczy. Podobnie jak rezultat osiągnięty przez Arynę w Roland Garros 2023 . Nie wykorzystała wówczas okazji i nie zdetronizowała Igi Świątek w rankingu WTA.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka została zapytana o Wimbledon. „Mogę świętować”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Prezes BFT radzi Sabalence. "Nie powinna uciekać od dziennikarzy"

Wimbledon zbliża się wielkimi krokami, więc prezes Białoruskiego Związku Tenisowego (BFT) Siarhiej Rutenka już teraz pilnie apeluje do Aryny Sabalenki. Radzi jej, aby absolutnie nie zachowywała się tak jak na Roland Garros 2023 i żeby nie unikała konferencji prasowych oraz rozmów z dziennikarzami.

"Nie powinna uciekać od dziennikarzy. Powinna za to wypracować zrównoważone podejście do tego, co mówi. Zawsze może otwarcie odmówić odpowiedzi na pewne pytania. Dopytują ciągle, ale możesz odpowiedzieć tak samo. Teraz miała duże szanse, aby zostać pierwszą rakietą podczas Rolanda Garrosa" - mówi Rutenka w białoruskim Sputniku.