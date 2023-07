Pewna siebie rywalka Igi Świątek ostrzega. "To nie jest moje maksimum"

- Jestem bardzo zadowolona z mojej postawy - oceniła. - Sądzę, że byłam skoncentrowana od początku do końca, bardzo mnie to cieszy. Z każdym meczem nabieram pewności siebie. Oswajam się też krok po kroku z kortem centralnym - podkreśliła, cytowana przez PuntodeBreak.com.

Jedna z najistotniejszych rywalek Igi Świątek w Tourze nie kryje, że "czuje się coraz lepiej pod względem formy fizycznej". A na dodatek ostrzega rywalki: - Myślę, że to jeszcze nie jest moje maksimum.

Wimbledon. Jelena Rybakina o presji w kwestii obrony tytułu

Rybakina to dla ekspertów jedna z najważniejszych faworytek do wygrania tegorocznego Wimbledonu. Obrończyni tytułu ma potencjał, by zagrozić Idze Świątek, czy Arynie Sabalence. Zapewnia jednak, że presja jej nie ciąży.