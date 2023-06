Pechowe losowanie Polki w Wimbledonie. Młoda gwiazda na horyzoncie

Maja Chwalińska rok temu była objawieniem Wimbledonu - przeszła trzystopniowe kwalifikacje, później wygrała z Kateřiną Siniakovą. Pogromczynię znalazła dopiero w drugiej rundzie, choć z Alison Riske wygrała seta. W tym roku o powtórkę będzie bardzo ciężko - 21-letnia zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zacznie co prawda od starcia z Francuzką Carole Monnet (we wtorek ok. godz. 13.30), ale w decydującym spotkaniu czekać ją będzie walka z... 16-letnią Mirrą Andriejewą, rewelacją ostatnich tygodni.