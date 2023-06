Księżna Kate wielokrotnie podkreśla, jak dużą rolę w życiu jej i rodziny odgrywa sport. Sama stara się dawać dzieciom przykład i nie stroni od aktywności fizycznej. Poza tym także jej obowiązki z nadania królewskiego mocno związane są ze środowiskiem sportowym. Od dłuższego czasu jest patronką Angielskiego Związku Rugby (RFL) , pełni również funkcję honorowej patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club , organizatora Wimbledonu .

Księżna Kate zaangażowana przy Wimbledonie. Zdjęcia obiegły sieć. To nie fotomontaż

Choć księżna Kate i Federer mieli okazję spotkać się 8 czerwca, fotografie i relacje z tego wydarzenia upubliczniono w mediach dopiero teraz. Wcześniej były one owiane tajemnicą. Na umieszczonym w sieci nagraniu widać, jak witają się, a następnie sportowiec proponuje, by zmierzyli się w krótkim tenisowym pojedynku. Co ciekawe, żona księcia Williama radzi sobie świetnie i formą zaskakuje samego Rogera.