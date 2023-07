To mógł być wyjątkowy dzień na Wimbledonie dla Igi Świątek i Magdy Linette , bo drabinka turniejowa ułożyła się tak, iż od początku było wiadomo, że w czwartej rundzie możemy być świadkami polsko-polskiej konfrontacji .

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowski wywiązała się z roli faworytki na korcie centralnym, choć w ostatniej fazie drugiego seta zgotowała sobie trudną przeprawę. Ostatecznie niewiele zabrakło, by potrzebny był tie-break. Jednak Świątek, co jest już jej znakiem firmowym, w kluczowych momentach potrafi odłączyć układ nerwowy i odpłaca się pięknym za nadobne . Dokładnie tak samo było w starciu z Chorwatką Petrą Martić , która po spotkaniu jeszcze z wysokości kortu została przez naszą gwiazdę pochwalona.

Belinda Bencic: Nikt nigdy nie poruszał się tak w kobiecym tenisie, jak Iga Świątek

Magda Linette z kolei zdecydowanie ustępowała Belindzie Bencic na korcie numer 13. W pierwszym secie jeszcze było więcej kontaktu (3:6), ale drugi to już pełna dominacja Szwajcarki w kluczowych momentach. Gemy były wprawdzie zacięte, ale powody do radości miała tylko rywalka. Dopiero na samym końcu nasza tenisistka zdołała tylko uniknąć porażki do zera, a wcale nie musiało być tak mizernie. Jednak jak myśleć o większych emocjach, gdy nie wykorzystuje się żadnej (!) z dziewięciu szans na przełamanie?