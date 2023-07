Organizatorzy Wimbledonu w zachwycie nad Świątek. Wystarczyła jej sekunda

Iga Świątek jak dotychczas niespecjalnie przepadała za grą na trawie - trzeba jednak przy tym przyznać, że Polka z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej na tej nawierzchni, co potwierdziła przechodząc niczym burza przez kolejne fazy zmagań kolejno na turniejach w Bad Homburg i na Wimbledonie .

W piątek raszynianka przypieczętowała swój awans do IV rundy wielkoszlemowej rywalizacji odbywającej się w Londynie - tym samym wyrównała swój najlepszy rezultat pod tym względem z roku 2021, kiedy to dotarła równie daleko na słynnych zawodach. Tym razem Świątek swój sukces zawdzięczyła ograniu Petry Martić - a w trakcie meczu do tego odnotowała naprawdę spektakularne zagranie.