Opublikowali haniebny artykuł o rywalce Igi Świątek. Tenisistka odpowiada

Ćwierćfinałowy pojedynek z początku przebiegał po myśli wyżej notowanej z tenisistek. Jessica Pegula prowadziła 4:1 w pierwszym secie i nic nie wskazywało na to, by wkrótce miała zostać wyeliminowana z turnieju. Vondrousova jednak sprawiła niemałą sensację i ostatecznie to ona cieszyła się z awansu do półfinału The Championships.