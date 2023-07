Ojciec Igi Świątek ocenił szanse córki. Krótko i dosadnie. "Stać ją na to"

Spokój także przed meczem drugiej rundy z Sorribes Tormo

Jest jednak w stałym kontakcie z Igą, zwłaszcza wtedy kiedy dzieje się coś złego. - Rozmawialiśmy ze sobą kiedy musiała się wycofać z Bad Homburg. Ona naprawdę była chora. To była lekka niestrawność. Bardzo źle czuła się w nocy - wrócił do wydarzeń z Niemiec, gdzie liderka rankingu wycofała się przed półfinałem.

Ten pierwszy mecz oglądałem z całkowitym spokojem. Widać było po Idze tę pewność. Patrzę na nią ojcowskim okiem i wiem, kiedy Iga dobrze się czuje, kiedy jest siebie pewna. W tym meczu był z mojej strony całkowity spokój - opowiadał. - Nie będę wróżył z fusów co się wydarzy. Podchodzę do tego meczu tak samo jak do pierwszego - ze spokojem. Nie znam tej Hiszpanki. Nie grała z nią. Może to być jednak pewne wyzwanie dla Igi. Każdy mecz w Wielkim Szlemie, szczególnie na trawie, jest nieprzewidywalny - dodał.