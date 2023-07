Ogromne problemy głównych gwiazd Wimbledonu. O krok od klęski

W drugiej odsłonie rywalizacji Nicolas Jarry mocniej doszedł do głosu. Zaczął od prowadzenia 3:0, ale w siódmym gemie stracił podanie. Kolejnych przełamań już nie było, więc doszło do tie-breaka. Obaj tenisiści pokazali w nim niebywałą regularność serwisową - z 14 piłek aż 13 wygrał ten, który rozpoczynał wymianę. Zarówno Hiszpan, jak i Chilijczyk mieli po setbolu wynikającym jedynie z kolejności podawania, jednak to ten drugi zadał decydujący cios. Przełamał "Carlitosa" na 8-6 i wyrównał stan spotkania.