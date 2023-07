Novak Djoković do Londynu na trawiaste korty Wimbledonu zawsze przyjeżdża, jako główny faworyt do zwycięstwa w turnieju. Serb z najstarszej areny tenisowy zmagań uczynił sobie własne gniazdko, do którego zapraszał kolejnych gości. Serb nie zasłynął jednak w tej sytuacji z nadmiernej gościnności. Djoković we własnym ogródku poznał prawdopodobnie mniej kępek trawy niż na Wimbledonie.