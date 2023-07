Novak Djoković dotrwał do ciszy nocnej z Wawrinką. Kibice nie mogli uwierzyć

Widownia krzyczała, wzdychała i żałowała, ale weteran Stan Wawrinka - niezwykle tu lubiany - nie zdołał dotrwać do następnego dnia turnieju w Wimbledonie. Niewiele mu brakowało, bo w trzecim secie prowadził z Novakiem Djokoviciem i gdyby wygrał tie-breaka, mecz zostałby przerwany z powodu ciszy nocnej i dokończony w sobotę. Novak Djoković wygrał jednak ostatecznie 6:3, 6:1, 7:6 i to on zagra teraz z Hubertem Hurkaczem.