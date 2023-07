W niedzielne popołudnie Elina Switolina po raz kolejny dała popis swoich sportowych umiejętności. Po trzysetowej batalii zakończonej super tie-breakiem pokonała Wiktorię Azarenkę i awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu, w którym zmierzy się z Igą Świątek. Po ostatniej wymianie wydarzyło się coś, o czym mówi się do teraz - Białorusinka nie podeszła do siatki, bo wiedziała, że Ukrainka nie poda jej ręki. Skierowała w jej stronę gest pożegnania.