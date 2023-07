Polscy fani tenisa mogą już zacierać ręce na samą myśl o wielkim hicie, jaki czeka nas w niedzielę. Hubert Hurkacz zawalczy wówczas o ćwierćfinał tegorocznej edycji Wimbledonu z Novakiem Djokoviciem. Wicelider światowego rankingu ma wielki szacunek do Polaka i przed starciem wypowiedział się o nim w samych superlatywach. - To specjalista od trawiastych kortów. Ma niesamowitą siłę serwisu i bardzo długie ręce. To niezwykle trudny przeciwnik - opisał Huberta Hurkacza Serb.