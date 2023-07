Nietypowy problem na Wimbledonie. Sędzia aż przerwał grę

Szampan to podstawowy trunek kibiców na kortach Wimbledonu. Co roku otwierane są dziesiątki tysięcy butelek, ale niekiedy przeszkadza to grającym tenisistom. Ta było w niedzielę, kiedy sędzia poprosił fanów, by wstrzymali się chociaż w momencie wykonywania serwisu. Australijski arbiter John Blom w trakcie jeden ze spotkań wystosował specjalny apel do publiczności.