Niesportowe zachowanie Williams. Fani zniesmaczeni, gwiazda musi się tłumaczyć

Niesportowe zachowanie tenisowej legendy, fani zniesmaczeni

Nawet, jeżeli miała zastrzeżenia do pracy sędziego, to jednak z szacunku dla całego środowiska powinna przynajmniej zdobyć się na podanie mu ręki. Na konferencji prasowej po spotkaniu 43-latka tłumaczyła się ze swojego zachowania.

Afera po meczu Williams. Gwiazda się tłumaczy

To nie była przyjemność. Przyjeżdżając na ten turniej czułam się w świetnej formie, tak samo było w meczu. Dlatego teraz to wszystko jest dla mnie szokujące

Spotkanie ze Switoliną zresztą cały czas nie układało się do końca po jej myśli. W pewnym momencie Williams upadła na kort i wydawało się, że doznała kontuzji, bo wydała z siebie okrzyk bólu. Na szczęście wróciła do siebie i mogła kontynuować mecz, który jednak zakończył się porażką.

Co ciekawe, Williams została zapytana również o to, czy myśli o definitywnym zakończeniu kariery, czy też zamierza grać do 50. "Nikt wcześniej tego nie dokonał, tak że jeśli ktoś w ogóle mógłby tego dokonać, mogę to być ja" - odpowiedziała Amerykanka.