Niesamowity wyczyn Igi Świątek. Tak przechodzi się do historii tenisa

Przekonanie, że I ga Świątek nie radzi sobie na nawierzchni trawiastej , można już włożyć między bajki. Polka podczas tegorocznego Wimbledonu udowadnia, że wyciągnęła wnioski z poprzednich edycji turnieju i poprawiła grę na kortach , które do tej pory, delikatnie powiedziawszy, jej "nie leżały".

Wimbledon 2023. Niesamowite statystyki Igi Świątek

Pierwszy w karierze awans do ćwierćfinału Wimbledonu to dla Świątek niejedyny powód do zadowolenia. Polka może pochwalić się teraz kilkoma imponującymi statystykami, które na Twitterze przekazali statystycy z OptaAce.