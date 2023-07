Iga Świątek jak Maria Szarapowa. Wyczyn powtórzony po długich latach

Jak w takim razie wyjaśnić to, co w meczu drugiej rundy była w stanie zrobić Iga Świątek? Sara Sorribes Tormo to przecież zawodniczka z pierwszej "100", wydawało się, że bardziej przetestuje Polkę niż Chinka Zhu Lin, tymczasem na korcie mieliśmy do czynienia - bez obrazy dla Hiszpanki - z zupełną deklasacją .

- Tak, też dla mnie było to szokujące - zaśmiała się Iga Świątek. A następnie kontynuowała: - Na pewno to są rzeczy, które chcę powoli wprowadzać do swojej gry. Czuję się pewnie, nie chcę powiedzieć, czy to był mój najlepszy mecz na trawie, ale mam wrażenie, że to wszystko, co przetrenowaliśmy z trenerem i to, co przekazał mi w okresie przygotowawczym przed trawą, po prostu dobrze działa - mówiła Iga na pomeczowej konferencji prasowej.