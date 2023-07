Niesamowite zachowanie Djokovicia po meczu z Hurkaczem. Znów to zrobił

Novak Djoković dla wielu jest postacią kontrowersyjną, budzącą wiele emocji, w tym również tych negatywnych. To jednak równocześnie znakomity tenisista i człowiek, który co i rusz pokazuje, że ma wielkie serce. Tak jest również podczas Wimbledonu, gdzie bez błysków fleszy i nagrywających go kamer, po meczu z Hubertem Hurkaczem, ponownie pokazał swoje jaśniejsze oblicze.