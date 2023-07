- Nie można powiedzieć, że grałem źle, ale Hubert zasłużył na to zwycięstwo. W pierwszych dwóch setach po prostu złapał po jednym breaku w decydujących chwilach. Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, przecież w tym turnieju już potrafił dość do półfinału. Dla mnie to tylko pozytyw, że miałem szansę zagrać z takim zawodnikiem i cieszyłem się z tego, że była to okazja. Próbowałem jak najlepiej wykorzystać szansę i myślę, że mimo porażki, trochę mi się udało. Wyciągam z tego turnieju dużo pozytywów

~ analizował Choinski