Nie tylko David Beckham. Była gwiazda futbolu zachwyciła na Wimbledonie

W pierwszej połowie lipca Londyn jak co roku stał się królestwem tenisa. Najlepsi zawodnicy z całego świata zlecieli się do Wielkiej Brytanii, by walczyć o prestiżowy tytuł podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Wielkie gwiazdy zobaczyć możemy jednak nie tylko na korcie. Wybitne nazwiska ze świata sportu obecne są również na trybunach.

Na środowym meczu Igi Świątek z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo popisom Polki przyglądał się były reprezentant Anglii w piłce nożnej David Beckham. Brytyjczyk przyniósł szczęście Polce - pokonała ona bowiem rywalkę 6:2, 6:0 . Co ciekawe, na Wimbledonie pojawiła się jeszcze jedna gwiazda futbolu.

Karolina Muchova - Jule Niemeier 1:2. SKRÓT. Wimbledon 2023. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Alex Scott na Wimbledonie. Była piłkarka zachwyciła stylizacją

Jak się okazuje, wielką fanką tenisa jest również Alex Scott, była piłkarka a obecnie prezenterka telewizyjna. Była gwiazda takich klubów jak m.in. Arsenal i Birmingham City pojawiła się na londyńskich kortach w towarzystwie gwiazdy muzyki Jess Glynne i od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów.

38-latka skradła show swoją elegancką stylizacją "all white". Brytyjka od stóp do głów ubrała się bowiem na biało, wliczając w to także akcesoria i srebrną biżuterię. Swoim modnym outfitem była piłkarka pochwaliła się również za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Serwujemy warkoczyki na Wimbledonie ~ napisała, dodając w opisie emotikonę piłeczki tenisowej.

Pod wpisem eksgwiazdy Arsenalu od razu posypały się komplementy. "Królowa piękności", "Cudowna", "Wyglądasz niczym as", "Oszałamiająca jak zawsze", "Jesteś boginią sportu", "Po prostu WOW" - zachwycali się internauci.

Alex Scott swoją przygodę z futbolem rozpoczęła od występów w juniorskich zespołach Arsenalu. W tym też klubie rozpoczęła swoją karierę seniorską. Choć, w kolejnych latach grała także w barwach m.in. Birmingham City i Boston Breakers, ostatecznie zawsze wracała jednak do "Kanonierów". Sukcesy odnosiła również w piłce reprezentacyjnej - na swoim koncie ma bowiem 140 występów w reprezentacji Anglii, co jest obecnie czwartym wynikiem w historii tego kraj.

Wimbledon to jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów w roku / AFP

Alex Scott, była piłkarka / AFP