Nie taka trawa straszna? To daje nadzieje Idze Świątek przed Wimbledonem

Wszyscy wiemy, że w przeszłości Iga nie osiągała wielkich sukcesów na trawie, gdzie nie czuła w pełni komfortowo ze względu na swój forhend. Myślę, że to jest jej największy problem, bo często jest spóźniona przy tym uderzeniu. Ma duży, ekstremalny chwyt i to powoduje jej kłopoty. Wszyscy wiemy, że w przeszłości Iga nie osiągała wielkich sukcesów na trawie, gdzie nie czuła w pełni komfortowo ze względu na swój forhend. Myślę, że to jest jej największy problem, bo często jest spóźniona przy tym uderzeniu. Ma duży, ekstremalny chwyt i to powoduje jej kłopoty

Im bliżej startu zmagań na obiektach All England Club, tym coraz głośniejsza staje się dyskusja na temat przystosowania się Polki do gry na trawie. Choć wygrała ona juniorski Wimbledon przed pięcioma laty, to w seniorskiej odsłonie nigdy jeszcze nie przeszła dalej niż do czwartej rundy. Dwanaście miesięcy temu odpadła w trzeciej z Francuzką Alize Cornet. Marcin Matkowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową również nie zapisał raszynianki do grona najważniejszych pretendentek do trofeum. Głos dla Interii Sport zabierał z kolei Łukasz Kubot.