Choć nie może rywalizować z innymi tenisistkami, zawitała do stolicy Anglii. Sportsmenka miała okazję spotkać się z członkinią Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, Kate Middleton . Księżna rozmawiała z Emmą Raducanu o kontuzji nadgarstka i dodała, że kibice byliby zachwyceni, gdyby mieli okazję oglądać 20-latkę na kortach trawiastych w Londynie. Zawodniczka przyznała, że może wrócić do treningów w ciągu miesiąca.

~ powiedziała do sportsmenki Kate.

Założę się, że sytuacja z kontuzją i występami cię trochę męczy, zwłaszcza gdy to wszystko dzieje się wokół ciebie

Jak się okazuje, tenisistka wcale nie musi występować na kortach, żeby mogła dużo zarabiać. Jak podają dziennikarze "The Sun", 20-latka zainkasuje wielkie pieniądze podczas wielkoszlemowego turnieju.

Brytyjka może liczyć na spory zastrzyk gotówki na Wimbledonie. Aż trudno w to uwierzyć