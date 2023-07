Pierwszy set można śmiało określić stojącym pod znakiem niewykorzystanych szans Magdy Linette. Dała się ona przełamać rywalce na 1:2, a w trzech gemach Belindy Bencic miała łącznie pięć break pointów, ale żadnego z nich nie zamieniła w "odłamanie". Najbardziej szkoda stanu 40:15 dla Polki przy wyniku 3:4. Szwajcarka zachowała jednak zimną krew, przytrzymała swoje podanie i zadała decydujący cios w dziewiątym gemie. Poznanianka przegrała go do zera, mimo że serwowała.

Na samym początku drugiej partii obraz spotkania nie zmienił się - półfinalistka tegorocznego Australian Open miała trzy break pointy, ale po raz kolejny nie potrafiła przełamać czternastej rakiety świata. Wydaje się, że to zdeprymowało naszą rodaczkę, która przegrała swoje dwa kolejne gemy serwisowe do 15 i 30, przez co na tablicy wyników zrobiło się aż 0:4.