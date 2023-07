Fręch próbowała, starała się nawiązać walkę z przeciwniczką, ale w pierwszym secie niewiele była w stanie wskórać. W drugiej partii, od stanu 0:3, nasza zawodniczka była w stanie wygrać trzy kolejne gemy, ale Jabeur to zupełnie nie wyprowadziło z uderzenia. Po chwili pokazała, że wciąż ma pełną kontrolę nad spotkaniem, do końca już krocząc ścieżką wygranych .

Fręch bardzo szczerze: Był to dla mnie bardzo ciężki mecz do wygrania

- Właśnie te ciągłe zmiany, które serwowała mi przeciwniczka, było moim zdaniem kluczem . Kilka piłek było bliskich linii, gdzie w moim przypadku były to minimalne auty, a ona trafiała w linię. Z pewnością w wielu gemach decydowały też pojedyncze piłki. Aczkolwiek był to dla mnie bardzo ciężki mecz do wygrania, ponieważ Ons była bardzo dobrze dysponowana - dzieliła się emocjami Fręch.

Szybkie pożegnanie się z rywalizacją wystawiło na próbę uczucie Fręch do Wimbledonu. Tutaj w swojej karierze potrafiła już dojść do trzeciej rundy. - Czy nadal kocham ten turniej? Już trochę mniej - roześmiała się reprezentantka Polski. - Zawsze kocha się te turnieje, w których gra się dobrze. I w których są wyniki. Nie powiem, że nie lubię trawy Wimbledonu, aczkolwiek wiązałam trochę większe nadzieje z tą edycją. Nie będę jednak przesadnie narzekać, bo w całym sezonie trawiastym dodałam sporo punktów do rankingu. Poza tym granie na korcie numer jeden też jest dużym przeżyciem i pod tym względem było to jedno z przyjemniejszych doświadczeń.