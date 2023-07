Najpierw przegrana Świątek, a teraz jeszcze to. Ależ wieści z Wimbledonu

Ukrainka tymczasem stanęła przed szansą osiągnięcia najlepszego w karierze wyniku na zawodach Wielkiego Szlema - jeśli bowiem już niedługo ogra Vondrousovą, to poprawi swoje najlepsze jak dotychczas wyniki z 2019 roku, kiedy to na Wimbledonie oraz US Open odpadała po potyczkach w półfinale.

Wimbledon 2023. Elina Switolina doceniona za swoje zagranie przeciw Idze Świątek

Wimbledon 2023. Polscy kibice muszą śledzić poczynania... Sabalenki

Matematyka jest tu bowiem nieubłagana - jeśli Sabalenka przejdzie do 1/2 finału, a następnie do finału zmagań, to z automatu wyprzedzi Świątek w klasyfikacji WTA, stając się tym samym pierwszy raz w swojej karierze liderką owego zestawienia. Do tego jednak jeszcze wbrew pozorom długa droga...