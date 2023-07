Mocne słowa o Idze Świątek. "Czasami tak niewiele trzeba, by się posypała"

To były słodko-gorzkie dni dla Igi Świątek . Nasza tenisistka po raz drugi przystąpiła do rywalizacji na Wimbledonie jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa. W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to Iga odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie , teraz znacznie lepiej odnalazła się na kortach trawiastych. 22-latka bez problemu przerbnęła przez pierwsze rundy wielkoszlemowej imprezy, pokonując Lin Zhu, Sarę Sorribes Tormo i Petrę Martić.

Problemy pojawiły się w meczu czwartej rundy z Belindą Bencić . Szwajcarka od początku sprawiała problemy światowej "jedynce" , w pewnym momencie Iga Świątek była nawet o krok od pożegnania się z turniejem . Nasza tenisistka jednak zmobilizowała się do tego stopnia, że po trzysetowej batalii to właśnie ona awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu . Niestety, problemy Polki na tym się nie skończyły.

Dawid Celt podsumował występ Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu

Widać, że Iga na trawie ma różne okresy. Całościowo zrobiła jednak krok do przodu. Z tym, co posiada, na trawie też jest zawodniczką bardzo groźną. Zastanawia mnie tylko to, że czasami tak niewiele trzeba, by Iga się posypała

Mąż Agnieszki Radwańskiej, a także kapitan reprezentacji polskich tenisistek w Billie Jean King Cup przyznał, że jego zdaniem to nie Switolina okazała się lepsza - to Iga Świątek miała po prostu gorszy dzień. "Jestem zaskoczony przebiegiem tego meczu. Uważam, że końcówka pierwszego seta naznaczyła to spotkanie. Do 5:3, 30-0 Iga w dużej mierze kontrolowała to spotkanie, fajnie taktycznie pracowała na korcie. W pewnym momencie coś się zacięło. W dziewiątym gemie pojawił się jeden błąd, potem drugi, a później lawina. Iga się po prostu posypała. To nie Switolina wygrała tego seta, tylko Iga go przegrała. Tych błędów było zdecydowanie za dużo" - podsumował.