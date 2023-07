Magda Linette - Jil Teichmann. Gdzie oglądać? Transmisja i stream online [Wimbledon]

Mecz Magdy Linette z Jil Teichmann w pierwszej rundzie Wimbledonu już dzisiaj ok. godz. 13.30. Polka chce w końcu przebrnąć pierwszą rundę Wimbledonu, co do tej pory nigdy jej się nie udało. Gdzie oglądać transmisję tv i stream online meczu Linette - Teichmann? Transmisja w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" w Interii.