Wimbledon: Magda Linette - Belinda Bencic

Belinda Bencic to aktualnie czternasta zawodniczka światowego zestawienia WTA w singlu. Szwajcarka wczoraj okazała się lepsza od Amerykanki Danielle Collins w drugiej rundzie Wimbledonu, triumfując 3:6, 6:4, 7:6 . W premierowej rundzie Bencic odprawiła z kwitkiem grającą z "dziką kartą" Brytyjką Katie Swan, wygrywając 7:5, 6:2.

Obie musiałyśmy się bardzo dużo nabiegać, był to bardzo fizyczny mecz. Barbora zagrała naprawdę dobrze, bardzo dobrze serwowała. Przy czym myślę, że miałam naprawdę sporo pecha w tym spotkania i cały czas sobie powtarzałam, że jest to jeden wielki test

Magda Linette jeszcze nigdy nie miała okazji rywalizować z Belindą Bencic. 26-letnia Szwajcarka wygrała osiem turniejów rangi WTA w grze pojedynczej. Jej najlepszy wynik w singlu w wielkoszlemowych zmaganiach to półfinał US Open 2019. Bencic w Wimbledonie nigdy nie dotarła w singlu dalej niż do czwartej rundy (2015 i 2018 rok).