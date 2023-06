Zeszłoroczny Wimbledon należał do Jeleny Rybakinej. To właśnie wtedy reprezentantka Kazachstanu okazała się lepsza od reszty rywalek i wygrała swój pierwszy i jak dotychczas jedyny tytuł wielkoszlemowy. Tamten turniej obnażył także w pewien sposób problemy Igi Świątek na trawie, bo Polka przystępowała wtedy do niego z imponującą serią kolejnych wygranych meczów, która ostatecznie zatrzymała się na 37 zwycięstwach i 3. rundzie Wimbledonu, gdzie pokonała ją Alize Cornet.

Andy Roddick wskazuje, co musi poprawić Iga Świątek, by liczyć się na Wimbledonie

Właśnie na to zwraca uwagę też Andy Roddick, legenda amerykańskiego tenisa, były lider rankingu ATP i zwycięzca US Open z 2003 roku. Udzielił on wywiadu "Tennis Channel", gdzie przyznał, że tegoroczna edycja prestiżowego turnieju znów może być kapitalna dla Rybakiny. Wskazał także, dlaczego nie widzi Igi Świątek jako głównej faworytki do końcowego triumfu.

Nie znajdziecie większego fana Igi Świątek ode mnie, mam do niej ogromny szacunek i nic z tego, co teraz mówię, nie jest wobec niej zarzutem, ale ona jeszcze nie udowodniła klasy na trawie. Takie obroty i ruchy, które ona wykonuje na mączce, na zielonej nawierzchni się nie sprawdzają. Gra na trawie dla Polki to spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkie akcje ~ argumentuje

Przed Polką stawia on Arynę Sabalenkę, a przede wszystkim właśnie Rybakinę, którą wprost nazwał "najlepszą na świecie", jeśli chodzi o rywalizację na trawie. "Jelena Rybakina jest moją faworytką do wygrania w Wimbledonie, ponieważ jest najlepszą zawodniczką na trawie na świecie. To całkiem proste. Właściwie pomyślałbym, że Sabalenka może być nawet drugą faworytką, a potem może Iga trzecią lub czwartą. Iga jest w dużej mierze niesprawdzona na trawie, prawdopodobnie powiedziałaby ci to samo" - przedstawił swoje przewidywania.

Sama Świątek ma też z Rybakiną pewne rachunki do wyrównania, bo mało która tenisistka potrafi regularnie znajdować na nią sposób. Reprezentantka Kazachstanu wygrała bowiem trzy ostatnie mecze ze światową jedynką, chociaż należy pamiętać, że mecz w Rzymie zakończył się przedwcześnie z powodu kontuzji Świątek. Rybakina i Sabalenka udanie zainaugurowały także rywalizację w trakcie turnieju w Berlinie, wygrywając swoje mecze odpowiednio z Poliną Kudiermietową i Werą Zwonariową. Iga Świątek z kolei przedsmak rywalizacji na trawie będzie miała w Bad Homburg, gdzie rywalizacja rozpocznie się już 24 czerwca.

Andy Roddick wskazał Jelenę Rybakinę, jako swoją faworytkę Wimbledonu / Getty Images

Andy Roddick / FREDERIC J. BROWN / AFP

Iga Świątek / AFP

Jelena Rybakina / AFP

Aryna Sabalenka / AFP