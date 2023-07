Kuriozum na Wimbledonie. Nagła interwencja arbitra. Rosjanka pokiwała głową

Rosyjskie starcie Anastazji Potapowej z Mirrą Andriejewą w trzeciej rundzie Wimbledonu zostało przerwane na moment zaskakującym apelem sędziego. Czuwający nad przebiegiem spotkania arbiter poprosił nieświadomych kibiców o to, by... nie otwierali butelek szampana, gdy któraś z zawodniczek sposobi się do wykonania serwisu. Słysząc te słowa, trzymająca piłeczkę Potapowa pokiwała głową i aż się uśmiechnęła. Śmiech udzielił się również komentatorom.