Księżna Kate nie wytrzymała. Ruszyła w kierunku Ons Jabeur. Coś pięknego

Przed tym starciem eksperci i dziennikarze większe szanse na triumf w Londynie dawali wyżej notowanej w rankingu WTA Tunezyjce. Z początku rzeczywiście to 28-latka lepiej radziła sobie na korcie, w połowie pierwszego seta jednak Ons Jabeur niespodziewanie zaczęła popełniać błędy , przez które przegrała pierwszy set. W drugim secie, gdy wydawało się, że Tunezyjka odnalazła rytm, nerwy i presja znów wysunęły się na pierwszy plan . Ostatecznie to Czeszka zaprezentowała na korcie większe opanowanie i odnotowała pierwszy w karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema.

Księżna Kate nie przeszła obojętnie wobec cierpienia Ons Jabeur

Wobec cierpienia 28-letniej tenisistki obojętna nie była księżna Kate . Członkini rodziny królewskiej na korcie centralnym pojawiła się, by wręczyć prestiżowe trofea finalistkom The Championships . Żona księcia Williama więcej uwagi poświęciła jednak Ons Jabeur.

Jak informuje portal "The Sun", Kate Middleton po ceremonii wręczenia nagród porozmawiała z Ons Jabeur, która drugi rok z rzędu wyjedzie z Wielkiej Brytanii bez tytułu wielkoszlemowego. Patronka All England Lawn Tennis and Croquet Club w pewnym momencie przytuliła nawet tenisistkę z Tunezji, by okazać jej wsparcie.