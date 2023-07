Królewska katastrofa na Wimbledonie. Tłum zaczął mruczeć

W pierwszej rundzie gry podwójnej na Wimbledonie Jerzy VI, który w 1936 roku został królem Anglii i panował do swojej śmierci w 1952 roku, razem z Greigiem trafili na rodaków Herberta Ropera Barretta i Arthura Gore'a . Ci mieli odpowiednio 52 i 58 lat.

Jerzy VI wystraszył się kortu centralnego

W związku z tym, że na turnieju pojawił się przedstawiciel rodu królewskiego, organizatorzy - Lawn Tennis Club - chcieli, by książę wystąpił na korcie centralnym. Ten jednak wolał zagrać na jednej z bocznych aren. W wyniku kompromisu, jak donosił "Daily Mail", Jerzy VI wraz z Louisem Greigiem pojawili się na korcie numer dwa, na którym były dość liczne trybuny.

Widząc nieporadność Jerzego VI, kibice zaczęli mruczeć. Inni doradzali mu, by przełożył rakietę do drugiej ręki, to może wówczas zacznie trafiać w piłkę.