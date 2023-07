Koszmar na korcie. Nagły upadek i wybuch płaczu. Triumf rywalki Świątek

Wimbledon Jelena Rybakina w kolejnej rundzie, Alize Cornet upadła na kort

W jej kierunku szybko podbiegła Jelena Rybakina , martwiąc się o stan zdrowia rywalki. Gdy Alize Cornet wstała z trawy , dostała gromkie brawa. Na jej twarzy pojawiły się jednak łzy , gdy rozmawiała z jedną z fizjoterapeutek, co zwiastowało najgorsze. Odpowiedź na to, co dalej z 33-latką przynieść miała zarządzona przerwa medyczna.

Francuzka wróciła po niej do gry i choć wyraźnie utykała, była w stanie doprowadzić do tie-breaka. Przegrała go jednak, walcząc nie tylko z rywalką, lecz także z samą sobą. W ten sposób do trzeciej rundy awansowała Jelena Rybakina, której następną rywalką będzie reprezentantka gospodarzy - Katie Boulter.