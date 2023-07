Koniec Wimbledonu dla Magdy Linette. Nie tak to miało wyglądać

Świetna taktyka brytyjskich tenisistek. Nie dały Polce i Amerykance ani jednej okazji

Mając w parze tak mocną zawodniczkę jak Bernarda Pera, można było oczekiwać, że siła będzie po stronie polsko-amerykańskiego duetu. Tymczasem Pera jakby zaczęła to spotkanie zdekoncentrowana. W trzecim gemie to ona serwowała, było 30:0, wszystko niby zgodnie z planem. Wtedy Amerykanka dwa razy się zawahała, najpierw za późno ruszyła do returnu Bains, za chwilę trafiła w taśmę . Zrobiło się trochę nerwowo. Poziom napięcia wzrósł, gdy Bains niemal trafiła w stojącą przy taśmie Linette. Poznanianka zdążyła się zasłonić, ale piłka spadła w siatkę. Brytyjki uzyskały pierwszego break pointa, za chwilę zaś wygrały gema po kolejnym aucie Pery.

To był kluczowy moment pierwszego seta, bo więcej szans na przełamanie już w tej partii nie było . Nie miały ich Brytyjki, nie miały Polka z Amerykanką. Imponować mogła za to taktyka duetu Bains/Lumsden - nie miało znaczenia, która serwowała, a która była akurat w głębi kortu. Mocne serwisy na ciało, lub też wyrzucające na zewnątrz, sprawiały, że returny rywalek wracały przez środek . A tam druga Brytyjka kończyła akcję mocnym wolejem. Klasyka gry deblowej, zwłaszcza na trawie.

Linette i Pera miały trzy szanse, by zmienić wszystko. Nie wykorzystały ich. To się zemściło

Kluczowy moment nastąpił w dziewiątym gemie, chwilę po tym, gdy przy serwisie Lumsden rywalizacja odbywała się na przewagi. Brytyjki wyrównały jednak na 4:4, zagrywać poszła Linette. I choć do tej pory szło jej w polu serwisowym świetnie, teraz zaczęły się problemy. Bains i Lumsden uzyskały dwa break pointy, pierwszego Polka wybroniła. Gdy próbowała drugiego, sędzia liniowy krzyknął "out", główny skorygował jego decyzję. Asa nie było - Brytyjki poprosił o challenge, miały rację. A to wszystko tak zdeprymowało Magdę Linette, że popełniła podwójną błąd. Było więc 4:5, a tego Bains i Lumsden nie zaprzepaściły. Do zera wygrały swoje podanie i sprawiły drugą w turnieju niespodziankę.