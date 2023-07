Kompletne zdziwienie na Wimbledonie. Wszystko z powodu jednego zawodnika

3 lipca stał się wielkim świętem dla wszystkich sympatyków tenisa - to właśnie wówczas bowiem oficjalnie zainaugurowano tegoroczne zmagania w ramach wielkoszlemowego Wimbledonu . Chociaż pogoda nie zawsze rozpieszczała organizatorów, kibiców i - przede wszystkim - uczestników zawodów, to ostatecznie kibice mogli być świadkami naprawdę wielu interesujących starć na korcie.

Jednym z nich była bez wątpienia potyczka między Włochem Jannikiem Sinnerem oraz Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. Wszystko to dlatego, że pierwszy z wymienionych panów pokazał kawałek naprawdę solidnej formy, ogrywając swojego rywala bez większych trudności 6:2, 6:2, 6:2.

Sporo uwagi przykuwała jednak nie tylko doskonała dyspozycja Sinnera na placu gry, ale też i to, co działo się na trybunach w czasie spotkania. Tam bowiem ni stąd, ni zowąd pojawiła się grupka mężczyzn przebrana za... marchewki. Nie był to jednak losowy żart czy jakiś abstrakcyjny przypadek.